La realizzazione di Super Mario Odyssey è quasi completa

Uno dei titoli più attesi per la nuova console Nintendo Switch, assieme a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, è sicuramente Super Mario Odyssey; nuovo capitolo dell’idraulico baffuto che punta a riconquistare gli amanti di Super Mario 64 e Super Mario Sunshine.

Secondo quanto riportato dal produttore del gioco, Yoshiaki Koizumi, lo sviluppo di Super Mario Odyssey è da considerarsi pressoché concluso. Il tempo che lo separa dall’uscita, prevista per il periodo delle festività 2017, verrà presumibilmente dedicato agli ultimi ritocchi, come una pulizia generale e l’ottimizzazione. Il ritorno alle dinamiche proposte per la prima volta su Nintendo 64 possono essere apprezzate in questo video, dove Nintendo of Japan ci introduce alle diverse mosse a disposizione di Mario.

Super Mario Odyssey uscirà durante la stagione natalizia in esclusiva su Nintendo Switch.