Nel corso del ChinaJoy 2017 in svolgimento,ha fatto un inaspettato annuncio: la Regalia, automobile guidata dai protagonisti di, sarà presente tra le file di auto di, segnando quindi una collaborazione tra i due titoli.

Al momento, non è stata specificata la data in cui la Regalia sarà disponibile all'interno del gioco, ma sappiamo che sarà gratuita per tutti coloro che avranno installato Final Fantasy XV o Forza Horizon 3 nella propria console Xbox One entro il 1° agosto.

In calce alla notizia abbiamo riportato alcune immagini dell'annuncio.