La remaster di Phantom Dust avrà un look moderno e le fatures di Xbox Live

Dopo aver appreso il peso del gioco e la quantità di achievements ottenibili, giungono nuove informazioni sulla remaster di Phantom Dust, titolo action strategy pubblicato originariamente nel 2004 sull’originale Xbox, che dovrebbe arrivare su Xbox One prima dell’E3 2017.

“Stiamo lavorando sul codice originale, ma grazie alla potenza aggiuntiva di Xbox One possiamo dare un’aspetto più moderno al gioco”, ha dichiarato Shannon Loftis di Xbox parlando con Major Nelson. “Si tratterà di un titolo Xbox Play Anywhere che sfrutterà le caratteristiche del servizio Xbox Live sia su Xbox One che PC Windows 10, compresi gli achievements”. Tuttavia, oltre agli obbiettivi e al cross-buy tra la versione PC e quella console, non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle funzionalità che verranno introdotte dal servizio Xbox Live.

Phantom Dust uscirà quest’anno in esclusiva su PC Windows 10 e Xbox One.