La Remaster di Turok 2: Seeds of Evil è ora disponibile su Steam

Sullo store digitale di Steam ha fatto il suo debutto la versione remaster di Turok 2: Seeds of Evil, che propone un nuovo motore di gioco che ne migliora la grafica e un'inedita componente multiplayer online che permetterà ai giocatori di sfidarsi nelle migliori location provenienti sia dalla versione PC che quella per Nintendo 64.

Per quanti non lo conoscessero, Turok 2: Seeds of Evil è uno sparatutto in prima persona pubblicato originariamente sulla console a 64 bit della grande N, ed è il sequel di Turok: Dinosaur Hunter. Il giocatore, nei panni di Turok, dovrà fronteggiare una potente entità aliena, impedendole di oltrepassare i confini della sua astronave.

Turok 2: Seeds of Evil è già disponibile su PC via Steam. Potete consultare il trailer d'annuncio seguendo questo collegamento.