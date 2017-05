La Russia censura un episodio dei Simpson con riferimenti a Pokemon GO

Un recente episodio dei, intitolato "Looking for Mr. Goodbart", contiene alcuni riferimenti a: l'emittente russo 2x2 ha deciso di non trasmetterlo nel paese. La motivazione? Questo episodio potrebbe compromettere la credibilità del network e causare diverse controversie.

La critica è rivolta a una scena in particolare, quando Lisa e Homer Simpson si recano all'interno di una chiesa per catturare i "Peekimons" nel gioco mobile "Peekimon Get". I riferimenti a Pokemon GO sono molto chiari, così come le similitudini con l'incidente avvenuto proprio in Russia lo scorso Settembre, episodio che potrebbe costare tre anni di carcere a uno Youtuber che ha giocato al titolo Niantic in una chiesa di San Pietroburgo.

Cosa ne pensate della scelta operata dall'emittente russo?