ha aggiornato i dati di vendita relativi alla serie di: la celebre saga creata daha venduto oltre 51.3 milioni di copie in tutto il mondo dal 1987 a Marzo 2017. Il precedente aggiornamento, rilasciato a Marzo 2016, parlava di 49.6 milioni di unità vendute.

Come molti di voi sapranno, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain è stato l'ultimo capitolo realizzato da Hideo Kojima prima di lasciare Konami. Nonostante la rottura con il creatore della saga, il publisher giapponese non intende abbandonare il franchise: il prossimo capitolo della serie, Metal Gear Survive, sarà presente all'E3 2017 di Los Angeles con una demo giocabile.

Cosa ne pensate di questi risultati di vendita?