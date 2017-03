La scaletta della conferenza E3 di Sony trapelata sul web è falsa

Nelle scorse ore ha iniziato a circolare sul web la presenta scaletta della conferenzadi. Il leak è stato condiviso inizialmente dall'insider Eddy The Lombax ed è stato ricondiviso da altre personalità del web più o meno note.

Come segnalato da Push Start però la scaletta in questione è totalmente falsa, una semplice previsione di un utente di NeoGAF. I nomi presenti nel documento, come Project Oscar (presunto nuovo gioco di Sucker Punch Productions), Dreams VR, Crash Team Racing N. Oxtreme, Resistance 4 Fall of Chimera e Bloodborne 2 sono quindi completamente inventati dall'autore, il quale si è scusato per l'equivoco con tutta la community.