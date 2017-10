La seconda stagione di D4: Dark Dreams Don't Die è fuori discussione

A quanto pare, il director di, non ha alcuna intenzione di sviluppare una seconda stagione per il gioco.

Il titolo venne lanciato nel settembre del 2014 come un'esclusiva per Xbox One, non riuscendo però ad ottenere il pieno apprezzamento della critica e vendite sufficienti. L'anno dopo, invece, venne pubblicato anche su Steam. Coloro che hanno apprezzato il titolo continuano a contattare il director, spesso in maniera molto insistente, alla ricerca di informazioni sulla realizzazione di una seconda stagione, visto che il finale precedente lasciava molti punti in sospeso.

Hidetaka “Swery” Suehiro ha messo in chiaro la situazione spiegando via Twitter che non ha alcuna intenzione di creare un seguito, e ha anche chiesto ai fan di smetterla di chiederglielo. Swery è attualmente al lavoro su un nuovo titolo, l'interessante The Good Life, per il quale sta cercando di raccogliere fondi sulla piattaforma Fig.

La campagna di The Good Life, ormai prossima alla conclusione, purtroppo non sta andando come sperato. I soldi raccolti sono stati meno del previsto, ma Swery non si è perso d'animo e ha promesso di realizzare un nuovo, e più elaborato, prototipo da presentare.

Qualcuno tra voi ha giocato D4: Dark Dreams Don’t Die? Anche voi, come coloro che perseguitano Swery su Twitter, gradireste la realizzazione di una seconda stagione?