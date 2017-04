ha annunciato che la serieha piazzato oltre 300.000 copie in Giappone e 360.000 in Occidente, per un totale di 660.000 unità vendute in tutto il mondo dal 2011 ad aggo.

Nello specifico, in Giappone Akiba's Beat ha venduto 168,529 unità mentre Akiba's Trip 2 si è fermato a 132,003 pezzi. In Occidente, Akiba’s Trip Undead and Undressed (nome internazionale di Akiba's Trip 2) ha raggiunto quota 360,000 copie vendute.

Lo spin-off Akiba's Beat è uscito il 25 dicembre scorso in Giappone e arriverà in Europa a maggio su PlayStation 4 e Vita, nessuna conferma invece al momento riguardo un possibile Akiba's Trip 3.