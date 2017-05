ha annunciato che la serie animata disarà disponibile dal prossimo 7 luglio. Scritta da Warren Ellis e prodotta da Adi Shankar, Fred Seibert e Kevin Klonde, la prima stagione sarà composta da quattro episodi della durata di 30 minuti.

La trama dalle tinte dark fantasy seguirà le vicende dell'ultimo membro ancora in vita del clan Belmont, impegnato in un viaggio per salvare l'Europa dell'Est dall'estinzione a opera di Dracula. Una seconda stagione dello show è già in programma e sarà trasmessa nel 2018, Netflix ha pubblicato un teaser trailer di Castlevania Season 1, che potete visualizzare in apertura della notizia.