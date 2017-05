La serie di Gran Turismo compie oggi 19 anni in Europa

spegne oggi la sua diciannovesima candelina: l'8 maggio 1998, infatti, debuttava su Playstation la versione europea del primo capitolo di quella che sarebbe diventata una delle serie più iconiche del mondo videoludico.

Il gioco di Kazunori Yamauchi venne osannato dalla critica e raggiunse una media voto pari a 95/100 su GameRankings, diventando l'automobilistico con la valutazione più alta di sempre. Il titolo fu accolto calorosamente dal pubblico e ottenne straordinari risultati anche sul fronte delle vendite: con 10.85 milioni di copie totali (2.55 milioni in Giappone, 4.3 milioni in Europa, 3.99 milioni in Nord America e 10.000 nel Sud-est asiatico), Gran Turismo è tuttora il gioco più venduto dell'era della prima Playstation, seguito da Final Fantasy VII e Gran Turismo 2.