Nel giorno di lancio europeo di, Sony fa sapere che la serie creata daha venduto ben 76.90 milioni di copie su PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 e PSP, dato aggiornato al 31 marzo 2017.

Un risultato certamente importante per la serie, che per anni ha rappresentato il top per quanto riguarda le simulazioni di guida su console. Con l'arrivo di Gran Turismo Sport la serie potrebbe arrivare a superare il tetto delle 80 milioni di copie vendute in venti anni, al momento i primi dati di GT Sport non sono ancora disponibili, dovremo probabilmente attendere la prossima settimana per i primi dettagli in merito.