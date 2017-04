L'ottimo successo commerciale dinegli USA ha permesso alla serie di raggiungere quota 1.4 miliardi di dollari di introiti generati dal 1995 ad oggi, anno in cui il gruppo NPD ha iniziato a monitorare le vendite software.

Ad oggi, The Legend of Zelda è la serie action adventure di maggior successo in Nord America, avendo registrate vendite superiori del 54% rispetto al secondo classificato, ovvero il brand Resident Evil.

Con oltre 900.000 copie vendute su Switch e 400.000 su Wii U, The Legend of Zelda Breath of the Wild si classifica come il gioco di lancio Nintendo più venduto di sempre negli Stati Uniti.