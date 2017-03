La serie di The Witcher ha venduto oltre 25 milioni di copie in tutto il mondo

Il gruppoha annunciato i risultati finanziari dell'ultimo anno: la compagnia ha chiuso il 2016 con profitti netti pari a sessanta milioni di euro mentre le vendite generate da(espansioni incluse) hanno raggiunto quota 236 milioni di euro.

I primi tre episodi di The Witcher hanno venduto ad oggi oltre 25 milioni di unità in tutto il mondo, rivelandosi di fatto il maggior successo commerciale della società. Alla fine dello scorso anno, la compagnia ha investito 14 milioni di euro in nuovi progetti, tra cui rientrano anche Cyberpunk 2077 e Gwent The Witcher Card Game.

CD Projekt si dice orgogliosa dei risultati ottenuti tramite le sue consociate CD Projekt RED e GOG e continuerà a lavorare per migliorare ulteriormente la propria situazione finanziaria.