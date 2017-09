La serie TV Yu-Gi-Oh GX arriverà domani nel gioco mobile Yu-Gi-Oh! Duel Links

Yu-Gi-Oh! GX è la seconda serie animata prodotta per la franchigia Yu-Gi-Oh! Il protagonista, Jaden Yuki, frequenta la Duel Academy per diventare il miglior Duellante del mondo insieme a un altro celebre personaggio, Alexis Rhodes, che apparirИ molto presto nel gioco. Nuove Carte Mostro tratte dall'era di Yu-Gi-Oh! GX che saranno disponibili in-game. L'aggiornamento di Yu-Gi-Oh! GX arriverà molto presto e includerà anche nuove ambientazioni giocabili e nuove missioni, dando a tutti i videogiocatori l'opportunità di vivere un'emozionante nuova avventura.

ha annunciato che dal 28 settembre, all'interno del celebre videogioco mobile, sarà inclusa una seconda serie animata TV, quella di. Questo titolo sarà disponibile questo inverno anche in versione PC (via Steam).

Altri contenuti per Yu-Gi-Oh! Legacy of The Duelist