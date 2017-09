La serie di Gaming Notebook MSI GT75VR arriva in Italia

annuncia la disponibilità nel nostro paese della serie, una famiglia di gaming notebook creata per offrire il massimo ai giocatori più esigenti.

Caratterizzati da un look particolarmente avveniristico e accattivante, basati su CPU Intel Core i7 ed equipaggiati, a seconda del modello, con le più recenti GPU NVIDIA GeForce GTX 1080 o GTX 1070, i gaming notebook della serie GT75VTR Titan sono in grado di regalare ore di divertimento senza interruzioni, grazie all'esclusiva tecnologia di raffreddamento Cooler Boost Titan, considerata oggi una delle più efficienti a livello mondiale. Performanti display a 120Hz con tempi di risposta di soli 3ms e la True Color Technology 2.0. sono poi in grado di assicurare un gameplay di altissima livello e di non perdere neppure un fotogramma quando si è impegnati nelle fasi di gioco più critiche e concitate.

Ma è soltanto quando questi laptop vengono aperti che emerge quello che forse è il loro punto di forza più esclusivo. Il particolare design di questa serie di notebook, infatti, ha consentito a MSI di integrarvi una straordinaria tastiera meccanica (Rapid Mechanical Keyboard), che è stata realizzata in collaborazione con Steelseries. Solida, veloce e robusta, questa keyboard mette a disposizione tasti illuminati singolarmente e consente la creazione di infinite combinazioni cromatiche, oltre a restituire un feedback davvero unico.

Ulteriori plus sono poi la tecnologia NAHIMIC VR, che riesce a portare le meraviglie del suono multicanale 7.1 sulle normali cuffie stereo, e Dragon Center, un'App che consente di avere il controllo totale del proprio notebook tramite smartphone e monitorarne i parametri vitali in tempo reale. Per festeggiare l'arrivo in Italia di questa serie di gaming laptop, MSI ha deciso di corredare i notebook con un bundle di sicuro valore. Coloro che acquisteranno un GT75VR Titan, infatti, riceveranno in regalo, fino a esaurimento scorte, un bellissimo zaino MSI, un paio di performanti cuffie con microfono, simpatici sticker e Lucky, l'ormai famosa mascotte MSI. I modelli disponibili nel nostro paese sono GT75VR 7RF e GT75VR 7RE e sono già in vendita con prezzi a partire da 2.799 Euro IVA e bundle inclusi.