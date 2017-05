La Stagione 4 di Overwatch terminerà il prossimo 29 maggio

ha confermato sui forum ufficiali di Battle.net che la quarta stagione diterminerà molto presto: nello specifico, la Season 4 dello sparatuttosi concluderà ufficialmente il 29 maggio alle 02:00, ora italiana.

Mercer ha inoltre rivelato che presto (presumibilmente con uno dei prossimi aggiornamenti) verrà aggiunto anche un conto alla rovescia che indicherà chiaramente quanto manca al termine di ogni singola stagione. La Season 5 di Overwatch partirà a inizio giugno, tuttavia al momento non ci sono dettagli sulle tempistiche precise.

La prossima settimana dovrebbe invece prendere il via uno speciale evento per festeggiare il primo anniversario del gioco, anche in questo caso nessuna conferma diretta da parte di Blizzard.