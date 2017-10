La campagna di Gwent: The Witcher Card Game sarà grande quanto Hearts of Stone

In una recente intervista concessa a Game Reactor.eu, lo sceneggiatore di, Jakub Szamalek, ha parlato di, ovvero la campagna single player presente all'interno del gioco di carte di

Stando alle parole di Szamalek, i fan di The Witcher, già ben abituati dai capitoli canonici della trilogia, non rimarranno affatto delusi dal comparto narrativo del gioco, curato anche in questa occasione fin nei minimi dettagli dallo studio polacco.

"Beh, Thronebreaker è una campagna single player fatta su misura per Gwent, quindi in pratica utilizziamo la base del gioco di carte per costruirci attorno una storia più grande, un gioco più grande. Quindi oltre al comparto multiplayer che già conoscete, ci sono cinque mappe da esplorare, interattività, dialoghi completamente doppiati con una storyline ramificata della grandezza di Hearts of Stone, espansione di The Witcher 3. Per questo incoraggiamo tutti i giocatori, sia gli amanti del multiplayer che i fan della serie di The Witcher".

Gwent: The Witcher Card Game si trova attualmente in beta pubblica su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Al momento, CD Projekt non ha ancora annunciato quando il gioco di carte uscirà dalla sua fase di test, mentre è già stato confermato che il titolo è entrato a far parte del programma Xbox Play Anywhere.