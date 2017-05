La strategia di Square Enix: un blockbuster all'anno, remaster e altro ancora

Dopo aver pubblicato i rislutati finanziari dell'ultimo anno,ha deciso di rendere pubblica anche la propria strategia di mercato presente e futura, rivelando i propri piani per l'anno fiscale 2018.

Dato che ci troviamo già nell'anno fiscale 2018 (che è iniziato il 1° aprile e terminerà a marzo del prossimo anno), i documenti mostrati non contengono sostanziali novità in merito ai progetti che la compagnia ha in programma di portare avanti, tuttavia, com'è possibile notare, nei piani di Square Enix rientrano diversi obbiettivi, tra i quali quello di pubblicare almeno uno o due titoli "blockbuster" all'anno, accompagnati da remaster e giochi multipiattaforma.

Rimane, purtroppo, ancora sconosciuto il periodo di lancio di Kingdom Hearts 3 e Final Fantasy VII Remake, previsto "tra l'anno fiscale 2018 e oltre".