La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: 16 minuti di gameplay

ha reso disponibile il primo filmato di gioco de, atteso sequel de. Il video mostra 16 minuti di gameplay di questa nuova avventura, in arrivo ad agosto su PC e console.

Questa guida di gioco presenta agli spettatori l’ultima generazione dell'innovativo sistema Nemesis e le nuove fortezze Nemesis, in cui i giocatori dovranno sfruttare diverse strategie per conquistare roccaforti dinamiche e creare armate di orchi personalizzate. In questo filmato, Talion e Celebrimbor, che torna come Lucente Signore, devono condurre l'assalto a una fortezza nella valle montuosa di Seregost per sottrarla al controllo di uno dei Generali di Sauron. Per farlo, sfrutteranno il potere del Nuovo Anello per assoldare seguaci durante gli incontri con i nemici: una nuova meccanica di gioco che permette di creare storie inedite di lealtà, tradimento e vendetta. Questa guida di gioco è solo una delle milioni di possibilità che i giocatori avranno a disposizione in La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra è un GDR d'azione a mondo aperto che si svolge fra gli eventi di Lo Hobbit e quelli di Il Signore degli Anelli e continua la storia originale de La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor. I giocatori saranno coinvolti in un mondo più ricco, personale ed espansivo, pieno di eroi e malvagi leggendari, località memorabili, nemici originali, nuovi personaggi e personalità con storie inedite da raccontare. La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra sarà disponibile per Xbox One, Project Scorpio, PC con Windows 10 (Windows Store e Steam), PlayStation 4 e PlayStation4 Pro in Italia a partire dal 25 agosto 2017.