La terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: 18 minuti di gameplay in 4K

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato sul canale Youtube ufficiale di Playstation un video-gameplay in 4K dedella durata di circa 18 minuti, catturato su PS4 Pro.

Nel filmato (disponibile per la visione in apertura di notizia) i ragazzi di Playstation Underground si cimentano nell'assalto a una roccaforte orchesca. Ricordiamo che oggi il nostro Francesco Fossetti ha tenuto una diretta su Twitch di circa un'ora, nel corso della quale ci ha mostrato il gioco illustrandoci nel dettaglio le diverse feature che caratterizzano la produzione. Trovate la replica in calce alla notizia. La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra è disponibile su Xbox One, PS4 e PC. Avete già letto la nostra recensione?