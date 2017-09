La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: 50 minuti di gameplay

ha pubblicato nella giornata di oggi ben 50 minuti di gameplay tratti da, atteso su PC, PS4 e Xbox One il 10 ottobre 2017.

In questa occasione, possiamo osservare come potremo infiltrare uno dei nostri orchi all'interno di una fortezza nemica. In primo luogo, dovremo designare i nostri candidati ideali per poi lasciarli combattere all'interno della fossa degli orchi dove dimostreranno il proprio valore in battaglia (lo scontro sarà interamente controllato dall'I.A). In caso di successo, i nostri orchi aiuteranno in seguito Talion a compiere un'incursione all'interno della fortezza.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra uscirà il 10 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.