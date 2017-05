Il canale YouTube "Game Cross" ha trasmesso di recente un lungo livestream che mostra ben 88 minuti di gameplay de, tratti da una versione alpha del nuovo gioco di

Il video permette di scoprire le principali abilità dei personaggi, di dare uno sguardo al rinnovato Nemesis System e di esplorare le vaste ambientazioni open world del gioco. La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra sarà disponibile dal 25 agosto 2017 su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox Scorpio e PC Windows. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra anteprima di Middle Earth Shadow of War.