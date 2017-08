La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra annunciato per iOS e Android

ha annunciatoper dispositivi mobili: un GDR gratuito in tempo reale che prosegue il viaggio di Talion attraverso Mordor e includerà personaggi leggendari dee della trilogia decome Celebrimbor, Eltariel, Gandalf il Grigio, Legolas e molti altri.

Sviluppato da IUGO Mobile Entertainment con la collaborazione di Warner Bros Interactive Entertainment, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra per dispositivi mobili sarà disponibile ad autunno nell'App Store per iPhone e iPad e su Google Play per i dispositivi Android. A partire da oggi, i fan possono effettuare la pre-iscrizione al gioco, i giocatori che effettueranno la pre-iscrizione con dispositivi Apple riceveranno un pacchetto personaggi esclusivo che include Ratbag e un esercito base di Orchi, mentre quelli che si pre-iscriveranno con dispositivi Android riceveranno una versione di Shelob nella sua forma normale, che per la prima volta sarà giocabile su tutte le piattaforme. Tutti i contenuti saranno resi disponibili al lancio del gioco.



In La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra per dispositivi mobili, i fan della saga fanno ritorno a Mordor per prendere parte alle battaglie in tempo reale contro i potenti Orchi nemici e per radunare i migliori campioni della Terra di Mezzo, in modo che possano combattere al fianco di Talion. Ogni personaggio può essere migliorato per ottenere una serie speciale di abilità e attacchi potenziati da sfruttare in battaglia. La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra per dispositivi mobili introduce per la prima volta anche sui dispositivi mobili il premiato Sistema Nemesis, che offre ai giocatori la possibilità di creare un esercito di Orchi e innumerevoli esperienze personali da vivere nel gioco.