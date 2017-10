La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: come ottenere le armi migliori

In questa mini-guida devogliamo spiegarvi come ottenere le armi migliori del gioco, oltre a come accumulare e migliorare le varie Gemme ottenibili nel corso dell'avventura.

Man mano che Talion diventerà più potente, sentirete il bisogno di maneggiare armi più efficaci e letali, in modo da procurare un danno significativo ai nemici più ostici come i Capitani. In ogni momento vorrete assicurarvi di utilizzare l'arma migliore possibile, in base al livello del vostro personaggio.

Questo significa che dovrete affidarvi a un equipaggiamento vicino al livello di Talion. Dal momento che armi e armature con un livello considerevolmente inferiore saranno meno utili, vi consigliamo di smantellarle l'equipaggiamento superfluo per ottenere nuovo Mirian.

Come ottenere le armi migliori

Se volete mettervi alla ricerca delle armi migliori, prima di tutto dovete conscere il grado di rarità con cui vengono classificate in Shadow of War. In ordine di potenza troviamo armi comuni, rare, epiche e leggendarie, tutte quante ottenibili come drop sconfiggendo i nemici.

Più i nemici saranno potenti, maggiori saranno le probabilità di ottenere un'arma migliore. Per fare un esempio, eliminando un Capitano di livello superiore a Talion avrete più chance di droppare un'arma potente di quanto non avreste con un Capitano di livello inferiore.

Similmente, sconfiggere un Capitano Epico tenderà a ricompensarvi più facilmente con armi epiche o leggendarie. Vi consigliamo di guardarvi sempre intorno per individuare i Capitani più potenti, in modo da sconfiggerli e concedervi la possibilità di un drop leggendario. Così potrete migliorare più fretta in fretta il vostro armamentario.

Migliorate le vostre armi con le gemme

Le gemme, anch'esse ottenibili come drop sconfiggendo i nemici, ricopriranno un ruolo fondamentale per migliorare le armi e le armature in vostro possesso. Potrete equipaggiare una gemma sulla vostra spada o sulla vostra corazza dalla schermata dell'inventario, ma per ogni oggetto dovrete prima sbloccare il relativo slot della gemma al costo di 1.000 Mirian.

Una volta che avrete sbloccato lo slot della gemma, potrete finalmente equipaggiarla sulla vostra arma o sulla vostra armatura, ottenendo un particolare incremento alle statistiche in base al colore della gemma (rossa, verde o bianca). Per esempio, una gemma rossa equipaggiata su una spada ne aumenterà il danno di attacco, mentre una gemma bianca su un pezzo di armatura incrementerà il quantitativo di XP guadagnato da Talion.

Le gemme andranno migliorate a loro volta

Come vi abbiamo anticipato, le gemme posssono essere ottenute come drop sconfiggendo ogni tipologia di nemico. Tuttavia, una volta che ne avrete accumulato un buon numero di un certo colore potrete fonderle per aumentarle di livello.

Per migliorare un certo tipo di gemma vi basterà accumularne tre dello stesso colore e fonderle, ottenendo così una nuova gemma ancora più potente e con maggiori capacità incrementative. Se una gemma rossa di livello base può aumentare il danno inflitto da un'arma del 5%, la versione di livello superiore potrebbe incrementare il danno del 10%.

Il miglioramento delle gemme non si limita ai singoli upgrade. Ottenendo tre gemme di secondo livello, infatti, potrete fonderle a loro volta per ottenere una gemma di terzo livello e così via, fino ad arrivare al quinto livello (il massimo consentito). Il consiglio, dunque, è quello di accumulare quante più gemme possibili dello stesso colore e fonderle, in modo da livellarle e applicarle al vostro equipaggiamento preferito.

Per ulteriori suggerimenti sul gioco, su Everyeye.it trovate la guida di Shadow of War con i consigli utili per gestire l'equipaggiamento, le abilità e i potenziamenti di Talion.