La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: come ottenere un'armatura leggendaria

ha recentemente tenuto una diretta interamente dedicata adella durata di circa 45 minuti. In questa occasione gli sviluppatori ci hanno mostrato come ottenere l'armatura leggendaria di Celebrimbor.

Trovate il filmato in apertura di notizia. Ovviamente, se volete evitare qualsiasi tipo di spoiler, vi sconsigliamo la visione. La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra sarà disponibile a partire dal prossimo 10 ottobre su PC, PS4 e Xbox One. Per ulteriori informazioni sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima, mentre se volete saperne di più sull'universo creato da Tolkien, rimandiamo agli approfondimenti su Celebrimbor, Sauron e la Terra di Mezzo e sugli Elfi.