La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a confronto su PS4 e Xbox One

ha pubblicato l'analisi tecnica de, mettendo a confronto le versioni. Vediamo le differenze in termini di prestazioni sulle tre piattaforme: la video analisi è stata riportata in cima alla notizia.

La versione PlayStation 4 Pro è stata analizzata nelle due modalità grafiche disponibili, una pensata per privilegiare la qualità e l'altra per la risoluzione 4K: la redazione di Digital Foundry ha preferito la prima, che al netto di una risoluzione più bassa ha saputo offrire un impatto visivo più convincente.

Passando al confronto fra PS4 base e Xbox One, invece, le differenze non sembrano particolarmente sostanziali, a parte le ombre meno definite e la risoluzione 1080p dinamica sulla console Microsoft, che all'occorrenza cerca di adattare il conteggio dei pixel in base alla complessità della scena.

Parlando del frame rate, infine, il titolo si mantiene ancorato a 30 fps sia su PS4 che su PS4 Pro, con qualche calo sporadico su Xbox One nelle situazioni più concitate. All'appello manca ancora la versione Xbox One X, che similmente alla controparte PS4 Pro offrirà due modalità grafiche distinte.

