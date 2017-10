La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra a confronto su Xbox One X e PS4 Pro

Digital Foundry ha provato in anteprima la versione deottimizzata per Xbox One X, mettendola a confronto con quella per PlayStation 4 Pro.

Su Xbox One X, il nuovo gioco di WB Games presenta texture maggiormente definite e un framerate più stabile rispetto alla controparte per PS4 Pro, al momento però non ci sono dettagli specifici sulla risoluzione, Digital Foundry infatti ricorda come lapatch per la console Microsoft sia ancora in versione non definitiva e ulteriori migliorie potrebbero essere apportate prima del lancio, previsto per il 7 novembre.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra è ora disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e Xbox One, secondo alcuni rumor il publisher non sarebbe soddisfatto delle vendite sul mercato retail, inferiori rispetto a quelle registrate da Batman Arkham Knight nella settimana di lancio.