La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: Denuvo è stato violato dopo 24 ore

Come segnalato da DSOGaming, il sistema di protezione Denuvo deper PC è stato violato dopo appena 24 ore dal lancio del gioco, avvenuto il 10 ottobre scorso.

Il famoso DRM ha restito meno di un giorno prima di essere craccato, esattamente come accaduto recentemente con FIFA 18 e Total War Warhammer 2. Nel caso di titoli come Resident Evil VII Biohazard e Mass Effect Andromeda il sistema di protezione aveva resistito per poco più di una settimana prima di essere violato.

Non è escluso che Monolith possa ora pubblicare una patch per rimuovere definitivamente il DRM da La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra.