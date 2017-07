La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: dettagli sul primo DLC

ha quest'oggi rivelato i primi dettagli su "", DLC che sarà distribuito dopo il lancio de, atteso su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 10 ottobre.

A quanto pare, l'espansione ruoterà attorno alla figura di Baranor, personaggio tanto discusso dagli utenti quando comparve per la prima volta in un trailer del gioco. Nei libri di Tolkien, infatti, non abbiamo alcuna testimonianza della presenza di persone di colore nella Terra di Mezzo: pur prendendo a piene mani dall'immaginario descritto dall'autore britannico, Monolith non ha però intenzione di seguire pedissequamente quanto viene descritto nei libri; bensì preferisce dare libero sfogo alla sua fantasia laddove si riveli possibile farlo.

"Tutti noi dello studio siamo grandi, grandi fan de Il Signore degli Anelli. Prendiamo la cosa molto seriamente", le parole del Community Manager del gioco. "Abbiamo anche una studiosa di Tolkien con noi, Janet Croft, che ci aiuta a rendere il mondo il più autentico possibile.

Quando hai una storia come questa, in cui accade molto tra gli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, hai a tua disposizione tanto materiale noto; ma ci sono anche tanti aspetti che non conosciamo. Ci sono così tante opportunità".

Oltre che nel DLC, Baranor ricoprirà un ruolo importante anche nel corso dell'avventura principale, ma al momento non disponiamo di ulteriori dettagli in merito. La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 10 ottobre.