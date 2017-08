La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: dettagli sulle modalità online

Nella giornata di oggi,ha svelato le modalità online de, seguito della serie basata su, in arrivo il 10 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.

La prima modalità è denominata Conquista Online: qui saremo in grado di assalire le roccaforti degli altri giocatori, che in caso di conquista potremo in seguito popolare con una squadra di orchi da noi designati. Sia gli assalitori che gli utenti che proveranno a difendersi potranno fare utilizzo della valuta in-game (Spoglie di Guerra), grazie alla quale ottenere strumenti di guerra più efficaci e servirsi di orchi meglio equipaggiati. In questo sistema entrano potenzialmente in gioco le microtransazioni, tramite le quali potrete ottenere Spoglie di Guerra in maniera più rapida. Conquista Online sarà affrontabile in modalità "amichevole" o "classificata": solo nel secondo caso avremo diritto alle laute ricompense che ci spetterebbero in caso di successo.

In Vendetta Online, invece, affronteremo gli orchi e gli Uruk che hanno sconfitto altri giocatori. Il nostro compito sarà quello di vendicare coloro che prima di noi hanno fallito, ma la modalità non si limiterà a dei 1v1, bensì ci metterà di fronte a degli scontri su larga scala in cui saremo chiamati a sconfiggere intere orde di nemici (usufruendo di tutte le strategie e le disparate tecniche di combattimento di cui il nostro Talion disporrà). Al termine di queste missioni sarà possibile ottenere delle ambite ricompense, tra cui pezzi di equipaggiamento leggendario.

Per un'analisi più completa, vi rimandiamo direttamente alla nostra esaustiva Anteprima. La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra uscirà il 10 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.