La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra disponibile ora su smartphon e tablet

ha annunciato il lancio deper dispositivi mobili su App Store per iPhone e iPad e su Google Play per i dispositivi Android.

Creato in collaborazione da IUGO Mobile Entertainment, WB Games San Francisco e Monolith Productions, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra per dispositivi mobili è un epico RPG strategico gratuito dove continua il viaggio di Talion attraverso Mordor e riunisce i più grandi campioni della Terra di Mezzo per combattere contro gli Orchi più feroci nel tentativo di sconfiggere Sauron, l’Oscuro Signore.

Nel videogioco La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra Celebrimbor, maestro orafo, ha forgiato nuovi Anelli del Potere, invitando i campioni di tutta la Terra di Mezzo a unirsi per combattere L'Ombra della Guerra contro gli eserciti di Sauron. Con ogni anello dato, i giocatori possono potenziare e affinare le abilità speciali dei loro personaggi e sfruttare la propria strategia attraverso Mordor, per sconfiggere Sauron e il suo esercito. I giocatori parteciperanno a battaglie in tempo reale, creando i propri eserciti personali a partire da un numeroso manipolo di iconici Campioni, inclusi Talion, Celebrimbor e Shelob, dall’imminente gioco per console La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, oltre agli amati personaggi de Il Signore degli Anelli, tra cui Gimli, Gandalf e molti altri.



"Siamo orgogliosi di aver collaborato con il fantastico team della IUGO; la loro passione e il loro spirito innovativo sono stati fondamentali per creare un’autentica avventura della Terra di Mezzo sui dispositivi mobili che sia all’altezza delle aspettative dei giocatori”, ha detto Jonathan Knight, VP, Studio Head di WB Games San Francisco. “Insieme abbiamo dato vita ai più grandi Campioni della Terra di Mezzo e ci abbiamo aggiunto il pluripremiato sistema Nemesis, creando il palcoscenico di un’epica battaglia contro Sauron e i suoi eserciti per riconquistare la Terra di Mezzo."



Il sistema Nemesis, vincitore di premi, è ora a portata di polpastrello in La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra per dispositivi mobili, dove ogni Orco nemico affrontato ricorda tutti i passati incontri e le vecchie battaglie, creando un’esperienza unica per ogni giocatore. La scelta spetta quindi al giocatore, che potrà arruolare diversi Orchi per combattere al proprio posto o per giustiziarli in cambio di premi che servono a potenziare le abilità dei personaggi. Scaricalo oggi e forgia un sodalizio per giocare con amici provenienti da tutto il mondo e discutere di strategie e tattiche, e richiedere rari potenziamenti per i personaggi.