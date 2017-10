La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: disponibili i driver Game Ready

sarà disponibile nei negozi a partire dal 10 ottobre, ma già da oggi gli utentipossono scaricare i nuovi driver Game Ready pensati per supportare il gioco sulle schede

Disponibili già dal giorno del lancio di un nuovo titolo, i driver Game Ready di Nvidia offrono la migliore esperienzea a chi gioca con GeForce, dal momento che sono concepiti per garantire le migliori performance e un gameplay perfetto. Come ulteriore garanzia di qualità, inoltre, dispongono della certificazione WHQL di Microsoft.

Un altro importante aspetto dei driver Game Ready Nvidia è che spesso vengono utilizzati per aggiungere nuove funzionalità e in questa nuova release è già incluso anche il supporto a Nvidia Ansel per La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra. Come anticipato già qualche tempo fa, Nvidia ha, infatti, collaborato a stretto contatto con Monolith per aggiungere al nuovo gioco funzionalità avanzate, tra cui proprio Nvidia Ansel e l'HDR.