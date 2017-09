La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: il DLC Forthog Orc-Slayer sarà gratuito

Qualche settimana fa,annunciarono il DLCper, contenuto dedicato all'executive producer Mike Forgey venuto a mancare durante lo sviluppo del gioco.

In origine, i ricavati della vendita del DLC dovevano essere destinati alla famiglia di Forgey, e l'iniziativa contemplava esclusivamente gli acquisti effettuati negli Stati Uniti d'America e in pochi altri paesi. Questo particolare fece discutere i fan, che si sono chiesti dove sarebbero finiti i soldi ricevuti dagli acquisti del DLC effettuati al di fuori dei paesi partecipanti.

Warner Bros. Interactive Entertainment è intervenuta per fare chiarezza, spiegando che le limitazioni proposte erano state applicate per attenersi ai regolamenti delle organizzazioni benefiche, ammettendo, in ultima analisi, che la donazione attraverso l'acquisto del DLC non sarebbe stato il miglior modo per aiutare la famiglia Forgey. Per questi motivi, il publisher ha deciso che si occuperà personalmente della donazione, e che il DLC Forthog Orc-Slayer verrà dato gratuitamente a tutti coloro che acquisteranno il titolo.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra uscirà il 10 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4.