La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: ecco perché Shelob sarà umanoide

Come abbiamo potuto osservare nel trailer a lei dedicato,si presenterà in forma umanoide all'interno de, secondo capitolo della serie sviluppata dabasata sudi J.R.R Tolkien.

Come fatto notare da tanti fan dell'opera originale, Shelob sarebbe dovuta essere, in teoria, un imponente e terrificante ragno dalla natura sinistra, in grado di predire gli eventi de Il Signore degli Anelli con diversi anni di anticipo.

Quella di rendere Shelob una donna è stata certamente una libertà creativa presa dagli sviluppatori ma, come ci spiega Michael de Plater, creative vice president di Monolith Productions, il tutto è stato deciso nel rispetto dell'originale folklore dell'epopea tolkeniana.

Shelob è figlia di Ungoliant, uno spirito malvagio che prende la forma di un ragno. Il fatto che la figlia percorra le stesse orme di sua madre, è dettato dalla sua semplice volontà: Shelob, infatti, sarebbe in grado di trasformarsi in qualunque entità ella desideri, compresa quella di un essere umano. Rendiamo noto che Shelob assumerà anche le sue classiche fattezze di ragno all'interno del titolo, come dimostrato da questo trailer.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra arriverà il prossimo 10 ottobre 2017 su PC, PS4 e Xbox One. Sulle nostre pagine, potete consultare le nostre anteprime dedicate alle modalità Shadow Wars e Conquista.