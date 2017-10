Vi proponiamo il live gameplay degiocato e commentato in diretta da Francesco Fossetti. Andiamo alla scoperta del sequel de L'Ombra di Mordor, in uscita il 10 ottobre.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione de La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra e alla video recensione di Shadow of War. Il gioco sarà disponibile dal 10 ottobre su PlayStation 4, PS4 Pro, PC e Xbox One con supporto per Xbox One X, una patch sarà disponibile al lancio della console previsto per il prossimo 7 novembre.