La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: gameplay della missione Carnàn's Bane

ha pubblicato un nuovo video gameplay dededicato a Carnàn's Bane, una delle missioni presenti all'interno del gioco. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Ancora una volta abbiamo l'opportunità di vedere il gioco in azione, osservando da vicino il sistema di combattimento, la caratterizzazione dei nemici e le ambientazioni che faranno da sfondo alla nuova avventura. In questo caso, in particolare, possiamo seguire lo svolgersi di una missione presente nel gioco.

Ricordiamo che La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra uscirà il prossimo 10 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel frattempo potete dare un'occhiata alle nostre Video Anteprime dedicate alle modalità Shadow Wars e Conquista.