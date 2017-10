La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: Guida Skill Tree e Abilità Combattimento

dà seguito alla storia narrata nee, come ogni GDR che si rispetti, propone un albero delle abilità che permette di sviluppare le skill del protagonista.

In questa guida andremo dunque ad esaminare l’albero delle abilità legate al combattimento, fornendovi alcuni utili consigli che vi aiuteranno ad ottenere il massimo dalla vostra avventura nella Terra di Mezzo.

Abilità d'Esecuzione

Esecuzione è tra le abilità più importanti del gioco. Questa vi permette di uccidere istantaneamente i nemici più deboli e rappresenta una vera manna dal cielo per il giocatore, soprattutto nelle fasi iniziali della storia. Per eseguire un’esecuzione, dovrete premere contemporaneamente i tasti Triangolo e Cerchio (B e Y su Xbox) quando l’indicatore di Potenza è al massimo. I potenziamenti di questa abilità vi permettono di velocizzare l’accumulo di Potere, in modo da utilizzare la skill Esecuzione con maggiore frequenza.

Potenziamenti di Esecuzione

Grim Resolve : questo potenziamento vi permette di ottenere Potere ogni volta che subirete del danno in combattimento. Ciò si rivela alquanto utile quando subirete molti colpi, poiché potrete ribaltare la situazione sfruttando Esecuzione.

: questo potenziamento vi permette di ottenere Potere ogni volta che subirete del danno in combattimento. Ciò si rivela alquanto utile quando subirete molti colpi, poiché potrete ribaltare la situazione sfruttando Esecuzione. Potenza Segreta : questo potenziamento vi permette di ottenere Potere dalle uccisioni furtive, accumulandone la quantità necessaria prima di ingaggiare un combattimento a viso aperto. Disponibile dal livello 7.

: questo potenziamento vi permette di ottenere Potere dalle uccisioni furtive, accumulandone la quantità necessaria prima di ingaggiare un combattimento a viso aperto. Disponibile dal livello 7. Potenza Fatale: grazie a questa abilità, effettuando numerose combo con la spada otterrete una grande quantità di Potere. Disponibile dal livello 11.

Abilità di Contrattacco Perfetto

Contrattacco Perfetto vi permette di rispondere all’offensiva nemica ogni qualvolta apparirà su schermo il relativo avviso. Per mettere a segno un contrattacco perfetto, non dovrete far altro che premere il tasto Triangolo (Y) con la giusta tempistica. Se il contrattacco è andato a buon fine stordirete i nemici e potrete approfittarne per effettuare un’esecuzione a terra. Potenziando Contrattacco Perfetto potrete inoltre accumulare una maggiore quantità di Potere.

Potenziamenti di Contrattacco Perfetto

Pioggia di Frecce : questo potenziamento vi permette di ottenere Potere dalle uccisioni furtive. Inoltre, ad ogni contrattacco perfetto otterrete un elf-shot.

: questo potenziamento vi permette di ottenere Potere dalle uccisioni furtive. Inoltre, ad ogni contrattacco perfetto otterrete un elf-shot. Inversione Potente : ad ogni contrattacco effettuato con successo riceverete una discreta quantità di Potere. Disponibile dal livello 10.

: ad ogni contrattacco effettuato con successo riceverete una discreta quantità di Potere. Disponibile dal livello 10. Contrattacco Fatale: questo potenziamento permette di eliminare i nemici più deboli con un semplice contrattacco. Disponibile a partire dal livello 15.

Abilità di Colpo Critico

L’abilità di Colpo Critico aumenta le possibilità di mettere a segno dei colpi critici, aumentando dunque il danno prodotto dai vostri attacchi. Questa skill si rivela molto utile durante i combattimenti in mischia, dove vi troverete a fronteggiare numerosi nemici.

Potenziamenti di Colpo Critico

Ripresa : questo potenziamento vi permette di aumentare le probabilità di mettere a segno un colpo critico quando la salute è bassa. Più sarete deboli, maggiori saranno la probabilità di buona riuscita. Disponibile dal livello 7.

: questo potenziamento vi permette di aumentare le probabilità di mettere a segno un colpo critico quando la salute è bassa. Più sarete deboli, maggiori saranno la probabilità di buona riuscita. Disponibile dal livello 7. Inarrestabile : quando il contatore delle combo è superiore a 20, avrete maggiori probabilità di mettere a segno un colpo critico. Disponibile dal livello 13.

: quando il contatore delle combo è superiore a 20, avrete maggiori probabilità di mettere a segno un colpo critico. Disponibile dal livello 13. Precisione Elfica: questo potenziamento aumenta di gran lunga le probabilità di mettere a segno un colpo critico se si preme Quadrato (X) dopo aver attaccato il nemico. Disponibile dal livello 19.

Abilità di Esecuzione a Terra

Quando un nemico si trova a terra, stordito, potrete premere R2 + Quadrato (RT + X) per effettuare un’Esecuzione a Terra. In tal modo, potrete eliminare con facilità tutti gli avversari a terra con un colpo preciso ed efficace.

Potenziamenti di Esecuzione a Terra

Furia : questo potenziamento vi permette di velocizzare le esecuzioni a terra. Disponibile dal livello 9.

: questo potenziamento vi permette di velocizzare le esecuzioni a terra. Disponibile dal livello 9. Scudo Wraith : questo potenziamento vi permette di contrattaccare anche mentre state effettuando un’esecuzione a terra. Disponibile dal livello 16.

: questo potenziamento vi permette di contrattaccare anche mentre state effettuando un’esecuzione a terra. Disponibile dal livello 16. Prosciugamento a Terra: questo potenziamento permette di usare Prosciugamento di Wraith sugli avversari a terra, in modo da stordirli e recuperare salute prosciugandoli. Disponibile dal livello 23.

Abilità di Aggressione Brutale

Le Esecuzioni Brutali vi permettono di avere due cariche di Potere e sbaragliare i nemici con attacchi violenti e, al contempo, ben calibrati.

Potenziamenti di Aggressione Brutale

Esecuzione Wraith : questo potenziamento vi permette di concatenare le esecuzioni utilizzando il tasto Quadrato (X), attingendo tuttavia alla vostra Concentrazione. Disponibile dal livello 11.

: questo potenziamento vi permette di concatenare le esecuzioni utilizzando il tasto Quadrato (X), attingendo tuttavia alla vostra Concentrazione. Disponibile dal livello 11. Potere Incessante: questo potenziamento impedisce alle abilità che richiedono Potere di consumarne. Disponibile dal livello 19.

Abilità di Rappresaglia

L’Abilità Rappresaglia permette di aumentare le possibilità di riprendervi durante le situazioni più complicate, nelle quali sarete vicini alla morte. Completando Ultima Chance senza errori, potrete eliminare all'istante il nemico che vi ha colpito.

Potenziamenti di Rappresaglia

Adamantio : questo potenziamento vi permette di avere un secondo tentativo se fallirete con Ultima Chance. Disponibile dal livello 13.

: questo potenziamento vi permette di avere un secondo tentativo se fallirete con Ultima Chance. Disponibile dal livello 13. Prosciugamento Vendicativo : se ultima Chance è andato a buon fine, potrete prosciugare l’ultimo nemico che vi ha attaccato. Disponibile dal livello 22.

: se ultima Chance è andato a buon fine, potrete prosciugare l’ultimo nemico che vi ha attaccato. Disponibile dal livello 22. Esplosione di Potenza: un’Ultima Chance completata perfettamente ricaricherà completamente la vostra barra del Potere.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra è da oggi disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC.