La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra in regalo acquistando un prodotto NVIDIA

: NVIDIA presenta oggi il nuovo bundle "Forgia il tuo esercito" grazie al quale per un periodo di tempo limitato sarà possibile ricevere in regalo La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra acquistando una scheda grafica GeForce GTX 1080 Ti o GeForce GTX 1080 oppure un computer desktop o notebook equipaggiato con una delle due GPU.

Il bundle sarà disponibile da oggi e fino al 16 Ottobre 2017 (salvo esaurimento scorte).

GeForce e La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra

La GPU consigliata ufficialmente per La Terra di Mezzo: l'ombra della guerra è GeForce GTX 1060, che è in grado di assicurare un'esperienza di gaming a 1080P 60 FPS con High settings. In ogni caso se vuoi giocare con La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a risoluzioni più elevate e con settaggi Ultra, le GPU GeForce GTX 1080 e 1080 Ti garantiscono le migliori performance della loro categoria e offrono un'esperienza di gioco allo stato dell'arte.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e NVIDIA Ansel

A Gamescom NVIDIA, Warner Bros Interactive Entertainment e Monolith Production avevano annunciato la loro collaborazione sulla versione per PC di La Terra di Mezzo l'Ombra della Guerra, che sarebbe stata dotata di NVIDIA Ansel, un tool rivoluzionario di fotografia in-game, all'interno di GeForce Experience. NVIDIA sta lavorando con Monolith per introdurre altre sofisticate funzionalità PC, tra cui l'HDR, che consente di incrementare i livelli di luminosità e la gamma di colori, rendendo l'esperienza di gioco sempre più realistica e immersiva.