ha appena pubblicato in rete un nuovo trailer ufficiale per. Il protagonista speciale di questo filmato è l'attore, che in questa occasione veste i panni di The Agonizer, un vivace ma letale orco nemico.

Nel video che abbiamo riportato in apertura, è possibile dare un primo sguardo al personaggio di Nanjiani, che i giocatori potranno incontrare grazie al sistema Nemesis nel gioco. Tra battute divertenti e momenti tratti dalle sessioni di registrazione della voce, l'attore parla anche della sua preparazione per il ruolo.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra sarà disponibile a partire dal prossimo 10 ottobre, su PC, PS4 e Xbox One.