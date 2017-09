La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra mobile disponibile su iOS e Android

L'edizione mobile deè ora disponibile per il download gratuito sul Play Store per i possessori di device Android e sull'App Store per gli utenti iOS.

Sviluppato da IUGO Mobile Entertainment con la collaborazione di Warner Bros. Interactive, il gioco si presenta come un GDR con acquisti in-app opzionali, e narra il prosieguo dell'avventura di Talion, che qui incontrerà nuovamente personaggi apparsi ne La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e nella trilogia de Il Signore degli Anelli, tra cui Celebrimbor, Eltariel, Gandalf il Grigio, Legolas e molti altri.

In testata trovate il trailer di lancio del gioco. Per procedere al download, potete accedere al Play Store o all'App Store.