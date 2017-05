La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, il mondo di gioco si mostra in un nuovo trailer

ha pubblicato un nuovo trailer che mostra il variegato e dinamico open-world de

Il video mostra le vaste ambientazioni della Terra di Mezzo che si estendono al di là di Mordor e consente ai fan di dare un primo sguardo ai nuovi ambienti da esplorare che includono l’isola di Num, Cirith Ungol, Gorgoroth e molto altro ancora. Grazie all’innovativo Sistema nemesi ogni giocatore può sperimentare un unico mondo da esplorare e condividere. Ogni area di questo modo di gioco sarà più grande, più varia, più dinamica di quanto visto in precedenza.

Ambientato tra Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra continua la storia originale di La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor. I giocatori saranno coinvolti in un mondo più ricco, personale ed espansivo, pieno di eroi e malvagi epici, località memorabili, nemici originali e ancora più personaggi e personalità con storie tutte nuove da raccontare.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra sarà disponibile per Xbox One, Project Scorpio, PC Windows 10 (Windows Store e Steam), PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro dal 25 agosto 2017. La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra sarà disponibile come titolo Xbox Play Anywhere.