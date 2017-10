La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra non supporta il Family Sharing su Steam

Come segnalato da PCGamer,non supporta la funzionalità Family Sharing su Steam. Questo vuol dire che non sarà possibile dunque condividere il gioco con altri membri della famiglia o con gli amici inseriti nell'apposita lista.

Le motivazioni che hanno spinto il publisher a non includere il supporto per l'opzione Family Sharing non sono chiari, al momento Warner Bros Interactive Entertainment non si è pronunciata a riguardo, restiamo dunque in attesa di eventuali comunicazioni in merito.

Il sequel de L'Ombra di Mordorsarà disponibile dal 13 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione de La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra.