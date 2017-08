La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: nuovi dettagli sulle microtransazioni

Sebbene la presenza delle microtransazioni fosse già stata svelata per errore da Steam, oggi emergono nuovi dettagli sulla presenza degli acquisti in-app de, nuovo gioco diin arrivo durante l'autunno.

Lo store interno metterà a disposizione vari oggetti come Boost dell'esperienza, Loot Chest (equipaggiamento per Talion), War Chest (equipaggiamento per i soldati dell'esercito) e bundle speciali dei contenuti appena citati.

Gli oggetti in questione potranno essere acquistati tramite le valute virtuali Gold e Mirian, quest'ultima ottenubile eliminando i nemici oppure recuperandolo nelle casse sparse nel mondo di gioco. I Gold invece potranno essere acquistati tramite denaro reale oppure vincendo le sfide della community e partecipando a eventi speciali.

In ogni caso, sembra che tutti i contenuti acquistabili tramite microtransazioni possano essere sbloccati semplicemente giocando, la possibilità di acquisto immediata è quindi riservata a coloro che vogliono ottenere subito gli oggetti e i bonus in questione. La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra uscirà il 10 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4.