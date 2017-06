La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: nuovo Story Trailer in italiano

ha pubblicato un nuovo trailer de, in cui Talion e Celebrimbor usano il potere del nuovo Anello per creare un esercito e si scontrano con i nemici più temibili, compreso Sauron e i suoi Nazgul, in una battaglia epica per la Terra di Mezzo.

Nel video sono presenti tantissimi nuovi alleati, malvagi e creature che il Lucente Signore incontrerà durante questa storia totalmente originale, realizzata grazie alla versione ampliata del Sistema Nemesis. Ambientata fra gli eventi di Lo Hobbit e quelli di Il Signore degli Anelli, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra è un GDR d'azione a mondo aperto che dà seguito alla storia originale di La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor. I giocatori saranno coinvolti in un mondo più ricco, personale ed espansivo, pieno di eroi e malvagi leggendari, località memorabili, nemici originali, nuovi personaggi e personalità con storie inedite da raccontare.

La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra sarà disponibile per Xbox One, Project Scorpio, PC con Windows 10 (su Windows Store e Steam), PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire dal 10 ottobre 2017.