ha pubblicato oggi un nuovo teaser de, intitolato. Il video anticipa il trailer completo che sarà reso disponibile il prossimo 18 settembre.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra sarà disponibile dal 10 ottobre su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e PC Windows, il gicoo inoltre sarà ottimizzato per Xbox One X e riceverà un patch in tempo per il lancio della nuova console Microsoft, fissato per il 7 novembre.