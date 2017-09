La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: nuovo trailer Le Storie degli Orchi

pubblica oggi un nuovo trailer (in italiano) de, focalizzato alcuni esempi delle uniche e personali storie che possono essere create con il potenziato

Ne La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra i giocatori hanno ora diversi nuovi modi di sperimentare il dinamico mondo di gioco con un numero maggiore di scelte e opportunità grazie all’aggiunta dei seguaci degli Orchi. Sporchi, con cicatrici o altro ancora, ogni incontro sarà memorabile e aggiungerà nuova benzina nelle dinamiche sociali nel conflitto di Mordor.



Ambientato fra gli eventi di Lo Hobbit e quelli di Il Signore degli Anelli, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra è un GDR d'azione a mondo aperto che dà seguito alla storia originale di La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor. I giocatori saranno coinvolti in un mondo più ricco, personale ed esteso, pieno di eroi e malvagi leggendari, località memorabili, nemici originali, più personalità e nuovi personaggi con storie inedite da raccontare, il tutto reso possibile grazie al pluripremiato sistema Nemesis.



La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra sarà disponibile per Xbox One X, Xbox One, PC con Windows 10 (su Windows Store e Steam), PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire dal 10 ottobre 2017. È disponibile inoltre il trailer Fires of War che presenta il motivo musical principale del gioco, con musiche e parole composte rispettivamente da Nathan Grigg e Kelli Schaefer.