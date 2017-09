La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: nuovo trailer sulla Tribù Mistica

ha lanciato un nuovo video deper presentare la, una fazione di Orchi specializzati in magia nera, rituali e incantesimi antichi migliaia di anni.

In L'Ombra della Guerra gli Orchi appartengono a tribù, fatto che permette ai reggenti al comando di potenti fortezze di estendere la propria influenza su tutto il mondo aperto, fornendo così un ricco ecosistema di missioni, esplorazioni e dinamicità sociale grazie a Orchi di diverse culture, portati in vita dalla versione ampliata del sistema Nemesis. I guerrieri della Tribù Mistica sono validi quanto gli Orchi delle altre tribù, ma tutta Mordor teme le maledizioni e gli incantesimi che la Tribù Mistica sa lanciare invocando la magia nera dell'Oscuro Signore per tormentare i nemici.



Ambientato fra gli eventi di Lo Hobbit e quelli di Il Signore degli Anelli, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra è un GDR d'azione a mondo aperto che dà seguito alla storia originale di La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor. I giocatori saranno coinvolti in un mondo più ricco, personale ed esteso, pieno di eroi e malvagi leggendari, località memorabili, nemici originali, più personalità e nuovi personaggi con storie inedite da raccontare.



La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra sarà disponibile per Xbox One X, Xbox One, PC con Windows 10 (su Windows Store e Steam), PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire dal 10 ottobre 2017.