La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: nuovo trailer sulla Tribù Oscura

oggi ha presentato un nuovo trailer de, puntando i riflettori sulla Tribù oscura, composta da Orchi che utilizzano furtività e assassinio per soggiogare Mordor in nome del Signore di questa terra per il quale hanno una deferenza fanatica.

In L'Ombra della Guerra gli Orchi appartengono a tribù, fatto che permette ai Generali al comando di potenti fortezze di estendere la propria influenza su tutto il mondo aperto, fornendo così un ricco ecosistema di missioni, esplorazioni e dinamicità sociale grazie a Orchi di diverse culture, portati in vita dalla versione ampliata del sistema Nemesis. La Tribù oscura è composta da esperti di imboscate, di doppio gioco e di raggiri sul campo di battaglia ed è in grado di sfoggiare poteri che vanno ben oltre ciò che il loro numero potrebbe suggerire, grazie alla loro tendenza all'inganno e al tradimento per portare a termine gli incarichi.



Ambientato fra gli eventi di Lo Hobbit e quelli di Il Signore degli Anelli, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra è un GDR d'azione a mondo aperto che dà seguito alla storia originale de L'Ombra di Mordor. I giocatori saranno coinvolti in un mondo più ricco, personale ed esteso, pieno di eroi e malvagi leggendari, località memorabili, nemici originali, più personalità e nuovi personaggi con storie inedite da raccontare. La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra sarà disponibile per Xbox One X, Xbox One, PC con Windows 10 (su Windows Store e Steam), PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire dal 10 ottobre.