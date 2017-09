La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra protagonista alla Milan Games Week 2017

annuncia chesarà protagonista in grande stile alla prossima edizione di Games Week, la fiera italiana del videogioco che si svolgerà dal 29 settembre al 1 ottobre a Milano, Rho Fiera Padiglioni 8-12.

I visitatori potranno entrare nel magico mondo della Terra di Mezzo e vivere in prima persona avventure straordinarie direttamente presso lo stand Xbox (Padiglione 8, stand A2) dove sono state predisposte numerose postazioni di gioco che consentiranno al pubblico di provare in anteprima il titolo che sarà disponibile per Xbox One X, Xbox One, PC con Windows 10 (su Windows Store e Steam), PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire dal 10 ottobre 2017.



Ambientato fra gli eventi di Lo Hobbit e quelli di Il Signore degli Anelli, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra è un GDR d'azione a mondo aperto che dà seguito alla storia originale di La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor. I giocatori saranno coinvolti in un mondo più ricco, personale ed esteso, pieno di eroi e malvagi leggendari, località memorabili, nemici originali, più personalità e nuovi personaggi con storie inedite da raccontare.



Chi volesse approfondire gli elementi distintivi del gioco e scoprire le novità e le caratteristiche più importanti avrà inoltre un’occasione imperdibile. Sabato 30 settembre, alle ore 16.00, presso la sala Gemini (situata nel Centro servizi, vicino porta Sud) Bob Roberts, Design Director del gioco per Monolith Productions, terrà una presentazione aperta al pubblico in cui racconterà del lavoro svolto per ricreare il fantastico mondo La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra. Un appuntamento speciale non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per i tanti appassionati.